Milei viajará el lunes a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU

El presidente Javier Milei viajará el lunes próximo por la noche hacia Nueva York para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), foro al que llevará el reclamo por la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.
Milei, que espera concretar un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense, Donald Trump, a quien considera clave para su estrategia ofensiva por la soberanía, también participará de varios foros, entre ellos uno organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, y otro International Republcan Institute (IRI).
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