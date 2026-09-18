En la última semana, se secuestraron más de 120 mil dosis de droga

Fue un trabajo de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con más de 140 intervenciones preventivas y de investigación realizadas en distintos puntos de la provincia. Las acciones estuvieron orientadas a detectar y prevenir la comercialización de sustancias prohibidas.
LocalesHace 1 díaprensaprensa

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La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, desarrolló durante la última semana un amplio trabajo preventivo y de investigación en distintas jurisdicciones de la provincia, orientado a detectar y prevenir la comercialización de sustancias prohibidas.

Las intervenciones se concretaron mediante controles preventivos en la vía pública, patrullajes y allanamientos vinculados a investigaciones por narcomenudeo.

Como resultado de los procedimientos, se realizaron 141 intervenciones y se secuestraron 121.799 dosis de marihuana y cocaína.

Las actuaciones se originaron a partir de denuncias web, reportes al Sistema de Emergencias 9-1-1 y otras intervenciones policiales que permitieron reunir información y avanzar con las investigaciones.

En todos los casos tomó intervención la Justicia, a través de las fiscalías competentes de cada jurisdicción.

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