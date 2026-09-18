La Primavera en Salta se celebra en las ferias artesanales

La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a disfrutar de las ferias artesanales que se desarrollarán este fin de semana en distintos paseos de la ciudad, con propuestas que ponen en valor el trabajo y la creatividad de los artesanos locales.

Este sábado 19, de 10 a 21 horas, las ferias estarán disponibles en plaza Güemes, Paseo de los Poetas y Paseo Balcarce al 700, donde se podrán encontrar artesanías, productos regionales y creaciones elaboradas por manos salteñas.

El domingo 20, las propuestas continuarán en plaza Güemes y Paseo Balcarce al 900, de 10 a 21 horas, para que vecinos y visitantes puedan recorrer los puestos y conocer la producción de los artesanos locales.

El domingo, Paseo Balcarce al 900 será escenario de “Anticipamos la Primavera en el Paseo Balcarce”, desde las 17 horas, con un show de circo a cargo de “Caroza siempre Caroza”, la presentación del ballet de caporales “Sin Fronteras”, sorteos y mucho más.

La invitación se extiende a los salteños y turistas a disfrutar de una tarde al aire libre, recorrer la feria y compartir una jornada especial para recibir la Primavera.

Las ferias artesanales funcionarán de la siguiente manera:

*Sábado 19 de septiembre

Plaza Güemes, Paseo de los Poetas y Paseo Balcarce al 700

De 10 a 21 horas.

*Domingo 20 de septiembre

Plaza Güemes y Paseo Balcarce al 900

De 10 a 21 horas.

*Festejo “Anticipamos la Primavera en el Paseo Balcarce”

Domingo 20 de septiembre

17 horas

Paseo Balcarce al 900

Show de circo, ballet de caporales, sorteos y mucho más.