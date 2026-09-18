La Ciudad de Salta celebró un nuevo aniversario de la Independencia de Chile

Con la presencia de autoridades consulares, provinciales y municipales, la ceremonia se llevó a cabo en la plaza Chile, en Tres Cerritos, donde el municipio concretó obras de acondicionamiento e iluminación y dispuso que la bandera de la nación vecina flamee de forma permanente junto a la de Argentina.
LocalesHace 1 díaprensaprensa

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En un emotivo acto, la Municipalidad de Salta acompañó la celebración del 216º aniversario de la Independencia de la República de Chile. La ceremonia tuvo lugar en la plaza Chile, ubicada en el barrio Tres Cerritos, y contó con la participación de delegaciones diplomáticas, funcionarios y vecinos.

Durante el acto, las autoridades presentes efectuaron el izamiento de las banderas nacionales de Argentina y Chile y entonaron las estrofas de ambos himnos, ejecutados por la Banda de Música municipal “25 de Mayo”.

En el marco de la conmemoración, la Municipalidad llevó adelante recientemente intervenciones integrales de mantenimiento en el espacio público. Los trabajos contemplaron tareas de pintura general, reacondicionamiento de revoques en las bases de los monumentos, poda preventiva, cuidado del arbolado urbano y la puesta a punto de la infraestructura. Además, se dejaron embanderados los mástiles para que, a partir de ahora, ambas insignias patrias flameen de manera continua en la plaza.

El cónsul de Chile en Salta, Cristian Oschileski, expresó su agradecimiento al municipio por el acompañamiento y por la puesta en valor permanente del predio, destacando el lazo de hermandad entre ambas comunidades y el gesto simbólico de mantener la bandera chilena flameando junto a la argentina.

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