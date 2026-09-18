Se desplegó un operativo policial por los festejos del Día del Estudiante que durará hasta el martes

Comenzó desde las primeras horas de hoy y se extenderá hasta el martes 22 de septiembre. Se reforzó el trabajo preventivo y de seguridad vial en distintos puntos de la provincia, especialmente en campings, plazas, parques y espacios recreativos.
LocalesHace 1 díaprensaprensa

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El Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Policía de Salta, diagramó un operativo de seguridad por los festejos del Día del Estudiante.

El trabajo operativo es acompañado por actividades de prevención, recomendaciones a tener en cuenta y cercanía, destinadas a los jóvenes que participarán de los festejos.

El operativo contempla patrullajes y controles preventivos destinados a garantizar el normal desarrollo de las actividades y prevenir situaciones de riesgo. También cuenta con apoyo virtual, mediante las cámaras del Centro de Videovigilancia.

Además, se reforzó la presencia policial mediante recursos operativos e investigativos, con patrullas peatonales, montadas, bicipolicías, motoristas y móviles en los principales puntos de concentración y espacios recreativos de la provincia.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Vial desplegó controles en los principales corredores y accesos, con especial atención a la documentación, condiciones de circulación, uso de casco y cinturón de seguridad y controles de alcoholemia.

Desde la cartera de seguridad provincial se recuerda la importancia de respetar las normas de convivencia y seguridad vial durante los festejos. Ante cualquier situación de riesgo, comunicarse de inmediato al Sistema de Emergencias 9-1-1.

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