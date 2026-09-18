El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Biocombustibles

El Senado dio media sanción al proyecto de reforma de la Ley de Biocombustibles, que establece el aumento de los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%. Los nuevos porcentajes comenzarán a aplicarse un año después de la sanción de la ley. Con 41 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, la Cámara alta dio luz verde a la iniciativa del Gobierno, que ahora será girada a la Cámara de Diputados.

El proyecto pudo aprobarse luego de que se superaran las diferencias sobre la participación de las pymes de biodiésel, tras acordarse modificaciones entre los libertarios y los aliados. Las pequeñas y medianas empresas pretendían mantener su porción del 7,5% del mercado, frente a la reducción progresiva que preveía el proyecto original.