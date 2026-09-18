El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Biocombustibles

La Cámara alta dio luz verde al proyecto que eleva el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% y el de biodiésel del 7% al 10%, tras un acuerdo entre La Libertad Avanza y sus aliados para proteger la participación de las pymes del sector.
PolíticaEl viernesPrensaPrensa
WhatsApp Image 2026-09-18 at 06.34.49

El Senado dio media sanción al proyecto de reforma de la Ley de Biocombustibles, que establece el aumento de los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%. Los nuevos porcentajes comenzarán a aplicarse un año después de la sanción de la ley. Con 41 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, la Cámara alta dio luz verde a la iniciativa del Gobierno, que ahora será girada a la Cámara de Diputados.

El proyecto pudo aprobarse luego de que se superaran las diferencias sobre la participación de las pymes de biodiésel, tras acordarse modificaciones entre los libertarios y los aliados. Las pequeñas y medianas empresas pretendían mantener su porción del 7,5% del mercado, frente a la reducción progresiva que preveía el proyecto original.

El esquema aprobado prevé dos segmentos: empresas integradas, que participan en toda la cadena productiva, y no integradas, que tendrán el 6,5% del mercado cuando el corte suba al 10%. Con la nueva propuesta, las no integradas contarán con un piso mínimo del 4% desde el 1° de enero de 2031 hasta 2036, lo que les asegura una porción del mercado.

Te puede interesar
Boletín de noticias