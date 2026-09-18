Móviles de Castración para la próxima semana

La Municipalidad, a través del área de Bienestar Animal, continúa con los operativos de castración en distintos puntos de la ciudad. En la actualidad se viene trabajando con dos móviles, uno recorre los barrios y otro atiende en un punto fijo.
El operativo se llevará a cabo del lunes 21 al viernes 25, de 8.30 a 13. Los turnos deben solicitarse previamente vía Whatsapp. El cupo es de 30 atenciones por día para la unidad móvil I y de 40 para el móvil II.
La unidad móvil 1 atenderá en los barrios Miguel Araóz, Parque El Aybal, Santa Ana II y Lamadrid, en tanto que la unidad móvil 2 se instalará de forma fija en el CIC de San Benito.
El siguiente es el cronograma detallado de las visitas:
Móvil 1
LUNES 21 y MARTES 22/09
Barrio Miguel Araoz
Calle Diario San Luis y La Nación 3647
Contacto 3874869459.
MIÉRCOLES 23/09
Barrio Parque El Aybal
Calle Luciano Héctor Jaime, casa 122
Predio centro vecinal
Contacto 3875170639
JUEVES 24/09
Barrio Santa Ana II
Manzana I casa 110
Contacto 3875521460
VIERNES 25/09
Barrio Lamadrid
Plaza Sagrada Familia Juramento al 3100
Esquina Avenida Constitución Nacional
Contacto 3875652698
Móvil 2
CIC San Benito (desde el 21 al 25)
Avenida Discépolo y Mors
Contacto 3874028366
3872102659
3874861402