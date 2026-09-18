Sáenz se reunió con senadores del norte argentino

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió en el Senado de la Nación con representantes de las provincias del norte argentino, con el objetivo de coordinar prioridades presupuestarias, iniciativas de infraestructura y proyectos de ley para la región.

Del encuentro de trabajo participaron los senadores Flavia Royón (Salta), Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán), Guillermo Andrada (Catamarca), Sonia Rojas Decut (Misiones) y Carlos Arce (Misiones).

Durante la reunión, se repasaron los temas prioritarios de la agenda parlamentaria, destacando el financiamiento para la continuidad de las obras en rutas de jurisdicción federal, la defensa de esquemas energéticos y tarifarios para zonas cálidas y los incentivos para la producción agroindustrial y minera del NOA y NEA.

Sáenz remarcó la importancia de la articulación legislativa entre las provincias del norte argentino: "El diálogo y la búsqueda de consensos son fundamentales para avanzar en soluciones que respondan a las necesidades de nuestra gente".

Asimismo, el Gobernador ratificó la postura institucional de la provincia en la mesa de diálogo: "Seguimos trabajando y gestionando para defender los intereses de Salta y del norte argentino".