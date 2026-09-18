La UNSa alcanzó 86,8 puntos en el Índice Nacional de Transparencia y se ubica entre las universidades más destacadas del país

En apenas un año de gestión, la Universidad pasó de 25,8 puntos a 86,8 puntos según la medición de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Se posiciona 21ª entre 61 universidades nacionales evaluadas y es la segunda institución más transparente del norte argentino.

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) registró un nuevo salto en su desempeño en materia de transparencia institucional. Según la última medición del Índice de Transparencia, elaborada por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) a través de su Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia, la Universidad obtuvo un puntaje de 86,8, su mejor resultado histórico.

Se trata de una evaluación externa e independiente de las instituciones universitarias, que releva el cumplimiento de distintos estándares de transparencia activa y proactiva. La metodología y los resultados completos del índice pueden consultarse en el sitio oficial de la AAIP, en argentina.gob.ar/aaip/transparenciayparticipacion/indice-de-transparencia.

¿Qué evalúa el Índice de Transparencia?

El Índice de Transparencia es una herramienta de evaluación desarrollada por el organismo nacional responsable de las políticas de acceso a la información pública. Actualmente contempla 189 organismos monitoreados, dos mediciones por año y 20 dimensiones relevadas.

La evaluación contempla dos grandes ejes. Por un lado, la Transparencia Activa, que incluye información vinculada con presupuesto, compras y contrataciones, autoridades, escalas salariales, declaraciones juradas y otros contenidos establecidos por la Ley N.º 27.275. Por otro, la Transparencia Proactiva, que considera información que los organismos publican voluntariamente, como planificación estratégica, datos estadísticos e informes de gestión.

De 25,8 a 86,8 puntos sobre un máximo de 100 en un año

La Ley N.º 27.275 establece el principio de máxima divulgación, según el cual la información generada, obtenida o custodiada por los organismos públicos se presume pública y, por lo tanto, accesible para la ciudadanía.

Las autoridades deben realizar una ponderación entre el interés que se busca proteger y el interés público en acceder a la información, procurando garantizar el mayor nivel posible de publicidad.

Cuando el rector Mg. Miguel Martín Nina y la vicerrectora Dra. María Rita Martearena asumieron la conducción de la Universidad, en mayo de 2025, la medición vigente ubicaba a la UNSa con un puntaje de 25,8.

A partir de entonces, la Universidad puso en marcha el Portal de Transparencia institucional y avanzó en una reingeniería de los procesos de publicación y actualización de información pública en su sitio web institucional. Ese trabajo permitió alcanzar 68 puntos hacia fines de 2025 y, en la medición correspondiente al segundo trimestre de 2026, llegar a 86,8 puntos.

Fuente: Noticias UNSa