Inocencia Fiscal II: El Senado convirtió en ley el proyecto del Gobierno

El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto de Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para incentivar la formalización de los ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema financiero.

La iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor y 23 en contra y contó con el respaldo de todos los bloques a excepción del peronismo encolumnado en el Interbloque Popular, liderado por José Mayans.

El proyecto modifica el régimen de Ganancias, elimina los topes de ingresos y patrimonio para acceder al esquema simplificado y flexibiliza los controles de ARCA.

La propuesta forma parte del paquete económico que impulsa la administración de Javier Milei y tiene como uno de sus principales objetivos incorporar al circuito formal los denominados "dólares del colchón". El oficialismo sostiene que la simplificación de las declaraciones juradas permitirá reducir los costos y las obligaciones para los contribuyentes.