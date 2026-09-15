La AFA confirmó los próximos amistosos y sueña con la despedida de Messi

A menos de dos meses de la Final de Mundo y luego del anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección y del posible retiro del entrenador Lionel Scaloni, el equipo vuelve a la cancha. La AFA confirmó las fechas y lugares de los amistosos que jugará la Selección Argentina.

El primer encuentro se dará el 30 de septiembre en la ciudad de Córdoba y Argentina se enfrentará a Bolivia. Luego, seguirá un encuentro el 3 de octubre, en el Estadio Monumental en la capital del país, en el cual nuestro seleccionado se enfrentará al país africano Burkina Faso. Finalmente, el tercer amistoso será contra Benín el 6 de octubre en el mismo estadio.

Estos partidos permitirán que varios de los jugadores que fueron sancionados luego del Mundial comiencen a cumplir las suspensiones impuestas, como Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada. Además, tendrá restricción de espectadores para los próximos dos encuentros.

Al mismo tiempo, tanto los jugadores como los hinchas, sueñan con que Messi quiera disputar un último partico con la Albiceleste para despedirse de la Selección Argentina.