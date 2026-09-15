Boca enfrenta a San Pablo este martes desde las 21:30 en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Luego de la victoria por 1-0 lograda en La Bombonera en la ida, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena, que contará con tres regresos en la convocatoria, plantea mantener a Leonel Flores en la delantera, junto a Miguel Merentiel.