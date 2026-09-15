Boca enfrenta a San Pablo este martes desde las 21:30 en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Luego de la victoria por 1-0 lograda en La Bombonera en la ida, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena, que contará con tres regresos en la convocatoria, plantea mantener a Leonel Flores en la delantera, junto a Miguel Merentiel.
Boca enfrenta a San Pablo en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana
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El Xeneize enfrenta al conjunto paulista en el mítico Estadio Morumbí donde buscará hacer valer el 1-0 logrado en La Bombonera. Arruabarrena contará con tres regresos en la convocatoria y planea mantener a Flores en el ataque. El ganador enfrentará en semifinales a Vasco Da Gama o Independiente Santa Fe.
Horario y dónde ver Boca vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana
- Hora: 21.30
- TV: DSports - Disney+ Premium
- Árbitro: Gustavo Tejera
- Estadio: Morumbí.
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