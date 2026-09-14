Franco Colapinto quedó como el único piloto que terminó las 14 carreras

El argentino terminó séptimo en Madrid y quedó como el único piloto que completó todas las carreras de la temporada 2026.
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Franco Colapinto quedó como el único piloto de la Fórmula 1 que largó y terminó las 14 carreras de la temporada 2026 después del Gran Premio de Madrid. El argentino terminó séptimo en la carrera y aprovechó el abandono de Lewis Hamilton, cuyo Ferrari no llegó a la bandera de cuadros. Así, quedó solo con un registro que hasta esa fecha compartía con el británico.

Lewis Hamilton había completado las primeras 13 fechas de 2026 y mantenía, junto con Colapinto, el 100% de carreras terminadas. Siete pilotos registran 13 carreras largadas y terminadas: Kimi Antonelli, Liam Lawson, Pierre Gasly, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon y Lewis Hamilton. Entre los motivos de sus faltantes aparecen abandonos en Barcelona, Países Bajos y Madrid, un choque en Miami y carreras que no pudieron largar en Canadá y China.

El Gran Premio de Madrid se disputó en el circuito de Madring. Colapinto largó noveno, ganó dos posiciones en la largada y llegó a ubicarse sexto tras el abandono de Hamilton, antes de cruzar la bandera de cuadros en el séptimo puesto. Franco Colapinto evaluó su actuación: “Está dentro de las mejores carreras y ayer fue el mejor día mío en clasificación. Hoy lo cerré con una muy buena carrera. Largué bien otra vez”.

Los seis puntos de Madrid llevaron a Colapinto de 21 a 27 puntos, con los que se mantiene en el 12° puesto del Campeonato de Pilotos. Arvid Lindblad suma 29 y Oliver Bearman, 18. El sexto lugar en Canadá sigue siendo su mejor resultado histórico en la categoría, mientras que ya sumó puntos en ocho de las 14 fechas.

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