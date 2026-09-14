Gabriel Andrijciw sabía que tenía una oportunidad y había decidido aprovecharla. Era su debut como comisario de pista en una carrera de Fórmula 1 y tenía un objetivo concreto: conseguir que Franco Colapinto lo viera entre la multitud y las numerosas banderas argentinas que acompañaron al piloto de Alpine durante el Gran Premio de Madrid.

Lo consiguió. Después de la carrera, Colapinto vio a Gabriel agitando la bandera con locura cerca de la pista, se acercó con su monoplaza y se llevó la insignia para dar la última vuelta. La escena rápidamente se volvió una de las imágenes de la jornada.

La bandera no había sido preparada especialmente para Colapinto. Gabriel explicó que la tenía consigo para un momento especial con algún deportista argentino. Comenzó a llevarla habitualmente cuando se incorporó al voluntariado de banderilleros y comisarios de pista, hace dos años. “La historia quería que sea algo grande”, relató.