Este fin de semana se emitieron más de mil infracciones contravencionales

El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Salta, desplegó durante el fin de semana Operativos de Protección Ciudadana Integral en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de potenciar la presencia policial en calle, prevenir delitos y contravenciones y reforzar las tareas de seguridad en distintos sectores.

En Capital y Valle de Lerma, los operativos fueron supervisados por el secretario de Seguridad, Ignacio Vilchez, y el subjefe de Policía, Guido Burgos, con presencia de autoridades policiales de distintas jurisdicciones.

Como resultado, se identificaron en toda la provincia 10661 personas y se demoraron 125 por delitos y 9 con pedido de captura vigente. También se registraron 44 demorados por infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Por su parte, se infraccionaron 1089 personas por contravenciones, entre ellas por consumo de bebidas alcohólicas y desórdenes en la vía pública, realización de fiestas clandestinas y ruidos molestos, entre otros procedimientos.

Cabe destacar que desde el Gobierno de Salta se mantiene una presencia activa en territorio y continúa reforzando los operativos de Protección Ciudadana en los distintos Distritos de Prevención, mediante la intervención de efectivos policiales de las diferentes áreas de la fuerza de seguridad provincial.