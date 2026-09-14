El SAMEC planea un gran operativo para la procesión principal del Milagro

El Ministerio de Salud Pública de Salta, a través del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC), diagramó un exhaustivo esquema de asistencia y respuesta rápida con motivo de la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro este martes 15 de septiembre, en el marco del cierre del Triduo.

Para la jornada central del 15 de septiembre, el dispositivo contará con la afectación de 250 personas en territorio, sumando un total de 24 ambulancias de alta complejidad estratégicamente distribuidas en calles perpendiculares al recorrido procesional y asignadas a cada uno de los Puestos Médicos de Avanzada (PMA), garantizando vías de evacuación e intervención inmediata.

Cabe destacar que, en paralelo a este despliegue masivo, las 11 subbases del SAMEC y su Base Central permanecerán 100% operativas, brindando con normalidad la cobertura habitual de emergencias a toda la comunidad.

Distribución de Puestos Médicos de Avanzada (PMA) para el 15 de septiembre

Durante la jornada central, los peregrinos y fieles dispondrán de los siguientes puntos de atención:

Plaza 9 de Julio (PMA Central): Operativo desde las 07:00 hs hasta la finalización de los actos.

Plaza 9 de Julio (Carpa Naranja): Habilitada desde las 07:00 hs hasta finalizar.

Glorieta de Plaza 9 de Julio: Puesto de Comando del SAMEC, acompañado de asistencia de kinesiólogos y podólogos para atención directa a los peregrinos.

PMA Estadio Delmi / Macro: Activo desde las 07:00 hs hasta la desconcentración final.

PMA Plaza Belgrano: Operativo a partir de las 08:00 hs hasta finalizar la procesión.

PMA Monumento 20 de Febrero: En funcionamiento desde las 08:00 hs hasta el cierre de las actividades.

Hospitales móviles de DINESA

Desde el domingo 13 de septiembre se encuentran en pleno funcionamiento los hospitales de campaña de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA). El equipo nacional está conformado por 23 integrantes (6 médicos, 8 enfermeros, 4 choferes/personal de logística), respaldados por 2 móviles logísticos, 2 ambulancias de alta complejidad y 1 camioneta de operaciones.

Su despliegue se organizó en dos carpas estratégicas:

PMA del Cabildo Histórico / Plaza 9 de Julio.

PMA en el Acceso a la Ciudad (AUNOR).

Ambos puestos de DINESA cuentan con el refuerzo constante de un médico y dos enfermeros del SAMEC.

Cobertura durante el Triduo y llegada de peregrinos

Durante el Triduo del Milagro, 115 personas estuvieron abocadas a la recepción y contención de las columnas de peregrinos en los accesos y nodos clave: el puesto de AUNOR; el predio de Limache en inmediaciones del Jockey Club; la plaza Macacha Güemes; y el puesto del microestadio Delmi / Macro, que operó el 13 de 7 a 23, cumplió guardia de 24 horas el 14 y permanecerá abierto el 15 hasta la desconcentración final. Asimismo, el puesto médico principal de plaza 9 de Julio brindó guardia continua desde las 7 del día 13 y mantendrá su actividad hasta culminar las celebraciones del 15.

La cobertura sanitaria general nuclea un trabajo articulado junto a delegaciones de SAME Jujuy (con 20 integrantes) y SIPROSA Tucumán, el Hospital Público Materno Infantil, nosocomios del interior salteño y servicios privados de emergencias médicas. Intervienen de forma directa el Ejército Argentino, la Policía de la Provincia, Defensa Civil, Bomberos de la Policía y Voluntarios, Cruz Roja, rescatistas, paramédicos, escuelas de enfermería y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), con el respaldo en terreno de áreas de Tránsito, Seguridad Vial y Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta, EDESA y Lusal.