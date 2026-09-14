El impacto económico para los emprendedores de la feria Potencia fue de 950 millones

Potencia Salta 2026 finalizó este domingo dejando un impacto económico de 950 millones en ventas para los alrededor de mil emprendedores que formaron parte de una nueva edición de la feria.

Impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, Potencia reunió durante tres jornadas a cerca de mil emprendedores de distintos puntos de la provincia. La feria fue organizada por el Ministerio de Gobierno y Justicia junto a Livingroom y contó, además, con 66 propuestas gastronómicas.

El movimiento de público fue uno de los datos más destacados de esta edición. En total, 240 mil personas visitaron Potencia durante el viernes, sábado y domingo. La convocatoria creció especialmente durante la última jornada, el viernes se registraron 50 mil visitas; el sábado, 30 mil; y el domingo asistieron 160 mil personas.

El cierre tomó aún mayor relevancia teniendo en cuenta las condiciones climáticas que atravesaron todo el fin de semana, con lluvias, frío y bajas temperaturas. Aun así, miles de familias se acercaron al Centro de Convenciones para recorrer los stands, comprar productos salteños, disfrutar de la gastronomía y acompañar a los emprendedores.

El impacto también se reflejó directamente en las ventas. Los emprendedores alcanzaron en promedio ventas cercanas a los 900 mil, mientras que en el sector gastronómico el promedio llegó a los 5 millones de pesos.

De esta manera, Potencia Salta 2026 cerró con 950 millones de pesos generados en ventas, consolidándose como una herramienta concreta para impulsar el trabajo, la producción y la comercialización de emprendedores de toda la provincia.