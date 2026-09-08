Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro

A sus 39 años y tras comunicar su retiro de la Selección argentina, Lionel Messi volverá a luchar por la conquista del Balón de Oro, premio que lo tiene como máximo ganador de la historia. El astro rosarino fue incluido este martes en la nómina de 30 aspirantes que develó la revista France Football, una de las organizadoras del prestigioso reconocimiento.

Messi es uno de los dos argentinos con posibilidades de ser elegido como el mejor futbolista del mundo en la temporada 2025/26 junto con Lautaro Martínez, capitán del Inter.

El anuncio incluyó además las 30 jugadoras del fútbol femenino y los preseleccionados para los trofeos Kopa (mejor jugador joven), Yashin (mejor arquero), Gerd Müller (máximo goleador) y los entrenadores del año. La ceremonia principal de premiación, donde se entregará la dorada estatuilla, quedó programada para el próximo 26 de octubre en Londres, Inglaterra.

Para esta gala, el jurado internacional compuesto por 100 periodistas especializados juzgará las actuaciones correspondientes al ciclo de la temporada 2025/2026. Entre los criterios clave estipulados por la organización prevalecen las actuaciones individuales y el carácter decisivo de los futbolistas en los momentos cumbres de la competencia, seguidos por los logros colectivos obtenidos con sus respectivos clubes y selecciones nacionales. Lógicamente, el rendimiento en la Copa del Mundo también será un aspecto decisivo a la hora de las nominaciones.