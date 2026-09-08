Dibu Martínez fue nominado a Mejor Arquero

Dibu Martínez fue nominado este martes para competir por el premio al mejor arquero del mundo en la gala del Balón de Oro 2026. El futbolista de la Selección argentina competirá por el premio frente a otros nueve jugadores.

Los otros integrantes de la nómina son Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha.

El actual arquero del Chelsea FC volvió a tener una gran temporada en Aston Villa, además de ser relevante en la Selección argentina, que volvió a ser protagonista en el último Mundial hasta llegar a la definición contra España.

El marplatense de 34 buscará quedarse con el premio por tercera vez en su carrera, luego de haberlo conseguido de forma consecutiva en 2023 y 2024 por sus brillantes actuaciones tanto en la albiceleste como en el club de Birmingham.

En la edición del año pasado, el que se quedó con el premio Lev Yashin fue el italiano Gianluigi Donnarumma, que conquistó la UEFA Champions League con el PSG por primera vez en su carrera siendo determinante para el equipo francés.