Boca abre la llave de cuartos de final ante San Pablo en La Bombonera

Por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Boca recibe a San Pablo en La Bombonera en lo que será un encuentro clave de cara a las semifinales del certamen internacional. El ganador de la serie enfrentará al vencedor entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama. El chileno Piero Maza será el árbitro del encuentro.
Horario y dónde ver Boca vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana
- Hora: 21.30
- TV: ESPN
- Árbitro: Piero Maza
- VAR: Fernando Vejar
- Estadio: La Bombonera.
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