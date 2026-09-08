Boca abre la llave de cuartos de final ante San Pablo en La Bombonera

El Xeneize recibe al Tricolor paulista en La Bombonera para disputar la ida de los cuartos de final del certamen internacional. El árbitro del partido será el chileno Piero Maza.
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Por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Boca recibe a San Pablo en La Bombonera en lo que será un encuentro clave de cara a las semifinales del certamen internacional. El ganador de la serie enfrentará al vencedor entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama. El chileno Piero Maza será el árbitro del encuentro.

Horario y dónde ver Boca vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana

  • Hora: 21.30
  • TV: ESPN
  • Árbitro: Piero Maza
  • VAR: Fernando Vejar
  • Estadio: La Bombonera.
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