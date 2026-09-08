Brasil ratificó su apoyo a la Argentina por las Islas Malvinas

Brasil reafirmó su apoyo al reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, en medio de las tensiones diplomáticas que atraviesa la relación entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

El encargado de Negocios de la embajada brasileña en la Argentina, Eduardo Uziel, ratificó la posición de su país durante la celebración por el 204° aniversario de la Independencia de Brasil, que se realizó ayer en el Salón Dorado del Teatro Colón.

“El apoyo brasileño se mantuvo invariable desde 1833 a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Política de Estado siempre por convicción”, sostuvo Uziel durante su discurso, según informó la agencia Noticias Argentinas (NA).

El diplomático también hizo referencia al vínculo histórico entre los dos países y dejó una alusión a las diferencias que mantienen Milei y Lula. “Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, afirmó ante los invitados.

En una exposición de menos de cuatro minutos, Uziel parafraseó además al escritor Jorge Luis Borges al hablar de “una época extraña”. En ese contexto, remarcó que la amistad entre la Argentina y Brasil es independiente “de los gobiernos, del fútbol”.

El representante diplomático recordó que Brasil, hace 204 años, “se convirtió en una acción soberana y ha sabido construir una democracia sólida a lo largo de estos años”.

Del encuentro participaron políticos, legisladores, empresarios, diplomáticos y exfuncionarios, aunque no hubo funcionarios de primera línea del Gabinete nacional ni de la Cancillería.