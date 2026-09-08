El Gobierno responsabilizó a gestiones anteriores por la caída en las pruebas PISA

El Gobierno salió a responder a los preocupantes resultados de las evaluaciones PISA 2025 y atribuyó el deterioro de los aprendizajes en la Argentina a las políticas educativas implementadas durante las gestiones anteriores. A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano aseguró que los resultados de la evaluación internacional reflejan los aprendizajes acumulados por los estudiantes durante sus trayectorias escolares y remarcó que los jóvenes evaluados iniciaron su recorrido educativo en 2013.

"En nuestro país, los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes como consecuencia de las últimas gestiones de gobierno", sostuvo la cartera que conduce Sandra Pettovello.

El comunicado oficial se conoció luego de que los resultados de PISA 2025 volvieran a encender las alarmas sobre el sistema educativo argentino, con un fuerte retroceso en áreas clave como Matemática, Lectura y Ciencias.

El Ministerio sostuvo que los resultados deben analizarse en el marco de una tendencia mundial de estancamiento y caída de los aprendizajes, aunque advirtió que ese fenómeno global "no explica por sí solo la magnitud de la caída en Argentina".

En ese sentido, el Gobierno fue más allá y atribuyó una responsabilidad directa a las políticas aplicadas durante los últimos años. "El estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema", señaló el comunicado.