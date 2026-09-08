El Gobierno volverá a reunir a su mesa política con el tema Malvinas

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes en Casa Rosada. El encuentro sumará dos caras nuevas: el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, quienes hasta ahora no habían participado de los habituales encuentros que viene encabezando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos estarán presentes esta vez para avanzar con los temas anunciados por el presidente Javier Milei en la cadena nacional que brindó el jueves relacionados a la causa Malvinas.

En su mensaje, el Presidente anunció la firma de un DNU para incrementar la partida presupuestaria destinada a la cartera de Defensa, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales frenar las operaciones petroleras ilegales en las Islas Malvinas.

También se anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego —cuyo inicio se remonta a 2022 bajo la gestión de Alberto Fernández— y el giro al Congreso de un proyecto para endurecer las sanciones fijadas en la Ley 26.659, que fue aprobada durante el gobierno de Cristina Kirchner y que penaliza las tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.

Además de Karina Milei, Quirno y Presti, estarán presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los primos Eduardo y Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; y la senadora Patricia Bullrich.