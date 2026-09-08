La Policía incautó más de 27 kilos de marihuana en barrio Convivencia

La Policía de Salta, por medio de efectivos de Seguridad Urbana y de la Dirección General de Drogas Peligrosas, incautó más de 27 kilos de marihuana en un domicilio de barrio Convivencia, durante un procedimiento originado a partir de una alerta al Sistema de Emergencias 911 por un incidente familiar.

Los efectivos ingresaron al inmueble con autorización de la propietaria y localizaron en el interior de una habitación dosis de marihuana. En ese contexto, un hombre de 26 años fue detenido.

La sustancia secuestrada arrojó un peso de 27,836 kilogramos, equivalente a 111.344 dosis. Además, se secuestraron dinero en efectivo, celulares y demás elementos de interés para la causa.

La intervención quedó a cargo de la Justicia Federal.