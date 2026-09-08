La Policía incautó más de 27 kilos de marihuana en barrio Convivencia

El procedimiento se realizó esta tarde en el marco de una alerta al Sistema de Emergencias 911 por un incidente familiar. Intervinieron efectivos de Seguridad Urbana y de la Dirección General de Drogas Peligrosas. Un hombre de 26 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia Federal.
PolicialesHace 6 horasPrensaPrensa
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La Policía de Salta, por medio de efectivos de Seguridad Urbana y de la Dirección General de Drogas Peligrosas, incautó más de 27 kilos de marihuana en un domicilio de barrio Convivencia, durante un procedimiento originado a partir de una alerta al Sistema de Emergencias 911 por un incidente familiar.

Los efectivos ingresaron al inmueble con autorización de la propietaria y localizaron en el interior de una habitación dosis de marihuana. En ese contexto, un hombre de 26 años fue detenido.

La sustancia secuestrada arrojó un peso de 27,836 kilogramos, equivalente a 111.344 dosis. Además, se secuestraron dinero en efectivo, celulares y demás elementos de interés para la causa.

La intervención quedó a cargo de la Justicia Federal.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

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