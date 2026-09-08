Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación
La Policía incautó más de 27 kilos de marihuana en barrio Convivencia
PolicialesHace 6 horasPrensa
El procedimiento se realizó esta tarde en el marco de una alerta al Sistema de Emergencias 911 por un incidente familiar. Intervinieron efectivos de Seguridad Urbana y de la Dirección General de Drogas Peligrosas. Un hombre de 26 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia Federal.
La Policía de Salta, por medio de efectivos de Seguridad Urbana y de la Dirección General de Drogas Peligrosas, incautó más de 27 kilos de marihuana en un domicilio de barrio Convivencia, durante un procedimiento originado a partir de una alerta al Sistema de Emergencias 911 por un incidente familiar.
Los efectivos ingresaron al inmueble con autorización de la propietaria y localizaron en el interior de una habitación dosis de marihuana. En ese contexto, un hombre de 26 años fue detenido.
La sustancia secuestrada arrojó un peso de 27,836 kilogramos, equivalente a 111.344 dosis. Además, se secuestraron dinero en efectivo, celulares y demás elementos de interés para la causa.
La intervención quedó a cargo de la Justicia Federal.
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