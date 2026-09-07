Una mujer trasladaba 4 kilos de cocaína dentro de carpinchos de peluche

La señora, que viajaba en un "tour de compras", fue detenida luego de que los efectivos descubrieran que transportaba más de 4 kilos de cocaína y casi 50 kilos de marihuana ocultos dentro de los muñecos.

El procedimiento tuvo lugar sobre el kilómetro 628 de la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad catamarqueña de La Merced.

Según informó el Ministerio de Seguridad nacional, efectivos del Escuadrón 67 “Catamarca”, con apoyo de personal de las Unidades de Inteligencia de Gendarmería, realizaban un control vial de rutina cuando interceptaron el colectivo.

De esa manera, el operativo comenzó con el control de la documentación del vehículo, los conductores y los pasajeros. Luego, los agentes avanzaron con la inspección de la mercadería y las pertenencias que trasladaban las personas a bordo.

Así, los gendarmes revisaron el bulto perteneciente a la pasajera en cuestión. En su interior encontraron varios peluches de diferentes formas y tamaños, entre los que había carpinchos, y los efectivos advirtieron anomalías, ya que notoriamente presentaban un peso excesivo para su tamaño.

Además, algunos muñecos emanaban un fuerte olor, compatible con cannabis, por lo que se procedió a la apertura de los muñecos tras obtener la autorización del Juzgado Federal N°1 y a la Fiscalía Federal N°1 de Catamarca.

De esa manera, cuando los efectivos retiraron el relleno de los peluches, hallaron en su interior ladrillos con una sustancia vegetal (canabis) y otros paquetes que contenían una sustancia blanca compacta (cocaína).

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, tras realizar las pruebas correspondientes, los narcotest confirmaron que se trataba de 49,937 kilos de marihuana y 4,265 kilos de cocaína, que fueron secuestrados por las autoridades judiciales.

Por su parte, la mujer quedó detenida por infracción a la Ley de Drogas, mientras la Justicia Federal avanzaba con la investigación para determinar el origen y el destino final de los estupefacientes.