Se reanuda el juicio contra Pity: el músico estará presente en el tribunal

Este lunes 7 de septiembre, pasadas las 10.30 hs., se reanudará en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires el debate oral contra el músico, quien estará presente en la sala como en las jornadas anteriores.

El pasado miércoles 2 de septiembre la audiencia debió suspenderse ante la descompensación que sufrió Pity, por lo que las autoridades judiciales dieron aviso al sistema de emergencias.

Al Tribunal acudió el SAME, que constató que el músico padeció un pico de presión y glucosa alta, por lo que se requirió su traslado hasta el Hospital Fernández, donde firmó el alta voluntaria para retirarse horas después a su domicilio.

En diálogo con la prensa, Sebastián Queijeiro, uno de los defensores del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, sostuvo que Pity se encuentra acompañado por su hermana y reiteró que sufre "problemas de consumo".

"No es que lo quiera poner en el lugar de víctima, pero hay un Estado ausente. La hermana lo asiste para cocinar porque él es un peligro", expresó el letrado.