Denunciarán a cinco petroleras por operar en Malvinas sin autorización argentina

La Oficina de Presidencia anunció que el Gobierno argentino presentó una denuncia penal contra cinco empresas petroleras extranjeras que operan en la Cuenca Malvinas Norte con licencias otorgadas por el Reino Unido, consideradas ilegales por la Ley 26.659.

El comunicado subraya que la medida busca proteger los recursos naturales y reafirmar la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Además, el presidente Javier Milei instruyó priorizar en el Presupuesto 2027 la construcción de una Base Naval Integrada y proyectos estratégicos para reforzar la seguridad nacional.

De acuerdo al comunicado oficial, la acción apunta tanto a las compañías como a sus directivos y busca frenar la explotación de hidrocarburos en un territorio que Argentina reivindica como propio. "Todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hayan participado de los hechos bajo investigación", indica el texto oficial.

La demanda será presentada en la Cámara Federal porteña por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. El escrito apunta directamente contra las compañías Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., señaladas por operar en la Cuenca Malvinas Norte.