San Lorenzo oficializó al Gallego Insua como nuevo DT

San Lorenzo oficializó a Rubén Darío Insua como nuevo entrenador del equipo después del despido de Néstor Gorosito, por lo que el Gallego tendrá su tercer ciclo al frente del plantel con el principal objetivo de levantar el nivel futbolístico debido al delicado presente.

En la red social X, el Ciclón confirmó que el director técnico de 65 años asumirá en el equipo de Boedo y publicó un video para presentarlo. "Y aparte a mi papá yo lo escuchaba cuando era chiquito, que él decía que a San Lorenzo había que defenderlo todos los días, todo el tiempo y en todos los ámbitos. Y que había que cuidarlo y pienso honrar la memoria de mi padre todo el tiempo", expresó el Gallego en las imágenes.

En tal sentido, la institución de Boedo después posteó otro video con una analogía entre Insua y el recordado personaje de ficción Rocky Balboa, con el que animó la presentación.

Insua dirigió este lunes su primer entrenamiento después de firmar su contrato hasta diciembre de 2027, por lo que debutará el domingo como DT en el partido contra Independiente en Avellaneda por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. Por lo pronto, el equipo se ubica en la décima posición de la Zona A del campeonato con 10 puntos tras tres triunfos, un empate y cuatro derrotas.