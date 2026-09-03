Boca le ganó a Vélez por 4 a 3 en la tanda de penales, tras el empate 0 a 0 en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina, y consiguió el pasaje a la próxima instancia. El encuentro fue controlado durante buena parte por el Xeneize, pero el Fortín se despertó sobre el final y tuvo un penal agónico que Dylan Godoy estrelló contra el palo derecho de Álvaro Montero.