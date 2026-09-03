Boca le ganó a Vélez por 4 a 3 en la tanda de penales, tras el empate 0 a 0 en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina, y consiguió el pasaje a la próxima instancia. El encuentro fue controlado durante buena parte por el Xeneize, pero el Fortín se despertó sobre el final y tuvo un penal agónico que Dylan Godoy estrelló contra el palo derecho de Álvaro Montero.
Boca eliminó a Vélez por penales y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina
DeportesHace 1 díaPrensa
El Xeneize fue más, pudo perderlo, pero igualó 0 a 0 durante los 90 minutos y se impuso en la definición desde los doce pasos por 4 a 3, con Álvaro Montero como héroe de la noche. Ahora enfrentará a Racing por un lugar en las semifinales del certamen nacional.
Boca enfrentará a Racing. Álvaro Montero fue determinante para el Xeneize al contener dos remates en la definición, después del empate 0 a 0 que se mantuvo durante los 90 minutos en el estadio Mario Alberto Kempes.
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