Kimi Antonelli largará último el GP de Monza

Kimi Antonelli afrontará uno de los fines de semana más exigentes de la temporada en el Gran Premio de Italia. El piloto de Mercedes llegará a Monza como líder del Mundial de Fórmula 1, pero con la certeza de que el domingo comenzará la carrera desde el fondo de la parrilla debido a una penalización técnica planificada por su equipo.

La escudería alemana decidió instalar una unidad de potencia completamente nueva en el monoplaza del italiano. El cambio supera la cantidad de componentes permitidos por reglamento durante la temporada y, por tanto, genera una sanción superior a las 15 posiciones en parrilla. En esas circunstancias, la normativa obliga al piloto a partir desde las últimas posiciones independientemente del resultado que logre en la clasificación.