Victoria Villarruel destrozó el plan económico de Javier Milei y reclamó "mejorar salarios"

La vicepresidenta comenzó a moverse en modo candidata y, tras su gira por la provincia de San Juan, donde fue recibida por el gobernador Marcelo Orrego, continúa desplegando una agenda propia de cara a 2027 que incluyó también visitas a Bariloche y al municipio bonaerense de Ituzaingó. "Argentina necesita una reforma impositiva que premie el esfuerzo y una política productiva que mire mucho más al territorio y permita ahorrar a las familias", fue el reclamo a viva voz de Villarruel este sábado durante la apertura de la 74° Exposición Rural de Chivilcoy.

La compañera de fórmula de Milei se mostró junto a productores, representantes del sector agropecuario, industrial, autoridades y vecinos. "Quiero reafirmar mi compromiso con quienes producen, invierten y generan trabajo. Detrás de cada productor hay familias, trabajadores, empresas, comercios y comunidades enteras", destacó la titular del Senado en una queja abierta frente al modelo de apertura indiscriminada de importaciones de La Libertad Avanza en medio de la cierre de Pymes y de empresas en crisis como Granja Tres Arroyos, Fate o La Perla, entre otras.

"Por eso necesitamos mejores caminos rurales, puentes, desagües, conectividad, energía y rutas. Tenemos que construir un sistema que incentive a quien produce más, agrega valor y genera empleo. Producir más significa ser competitivos, exportar, generar divisas, incorporar tecnología y mejorar los salarios. Estoy convencida de que la Argentina que queremos se construye con producción, salario, trabajo y familia", agregó Villarruel ante los aplausos del auditorio de la exposición rural de Chivilcoy.

Las críticas de la vicepresidenta al modelo económico de Milei se suman a una serie de cuestionamiento internos que también ensayaron Patricia Bullrich en público, y hasta el Ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, en privado. A través de un posteo en redes sociales, llamó ex Ministra de Seguridad había afirmado que "el rumbo es el correcto" pero a continuación advirtió: "Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para lograr que el cambio se sienta en la vida cotidiana". Su mensaje concluyó con un duro cuestionamiento a la falta de soluciones en la microeconomía del modelo económico de Javier Milei al insistir en la necesidad de que el resultado "llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino".