Milagro 2026: Campaña para evitar el extravío de perros en las peregrinaciones

En vistas a la llegada de diversos grupos de peregrinos, la Municipalidad implementará nuevamente un operativo de identificación de perros que suelen sumarse desde distintas localidades o barrios de la ciudad capitalina.

Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones, manifestó que “vamos a intensificar la identificación de los perros callejeros, algo que hacemos semanalmente en los barrios. En esta ocasión será en las zonas cercanas por donde pasen las peregrinaciones porque a veces se suman a los grupos y se pierden en la ciudad, principalmente en la zona centro”.

“Colocaremos chapitas y collares para saber de qué zona son y poder devolverlos; y los que no puedan retornar a sus lugares de origen serán puestos en adopción, pero luego de un tiempo de espera”, remarcó Díaz.

El trabajo se desarrollará en puntos estratégicos vinculados al ingreso y circulación de las peregrinaciones, como Plaza 9 de Julio, Aunor, San Carlos y San Luis.

De esta manera, la Municipalidad busca brindar una respuesta concreta ante la presencia de animales durante las peregrinaciones, promoviendo su cuidado y evitando que queden extraviados en distintos sectores de la ciudad.