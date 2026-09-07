La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo preventivo y operativo realizado por la Policía Vial en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de promover una conducción segura y responsable.

En ese marco, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial fiscalizaron durante el fin de semana 9.651 vehículos y sancionaron a 1.288 infractores a la normativa vial.

Asimismo, se realizaron 5.768 test de alcoholemia, de los cuales 88 dieron resultado positivo.

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente estos operativos preventivos junto a la Policía de Salta, con el objetivo de reforzar los controles en las principales vías de circulación y promover una conducción responsable y segura.