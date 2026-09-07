En guardias hospitalarias capitalinas fueron asistidos más de 2100 pacientes este fin de semana

El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone, durante el último fin de semana.

Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes 4 hasta las 8 del lunes 7 de septiembre, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 260 pacientes, de los cuales 50 fueron hospitalizados. Hubo 109 prestaciones de ginecología, 80 atenciones de obstetricia y 25 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 591 pacientes, de los cuales 30 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 94 por patologías respiratorias, 77 por gastroenteritis, 74 traumatismos varios, 9 por convulsiones, 3 por accidente de tránsito, 4 por mordedura de perro, 1 quemado y 1 intoxicado.

Hubo 29 nacidos vivos: 19 hombres y 10 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 767 consultas. De los cuales 600 fueron ambulatorios y 154 hospitalizados.

Hubo 138 personas accidentadas, de las cuales 48 fueron por siniestros de tránsito:

• 40 motociclistas

• 5 ciclistas

• 0 automovilista

• 3 transeúntes

• 0 en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 29 pacientes derivados por otros centros sanitarios y se realizaron 38 cirugías.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 229 pacientes durante el fin de semana, 204 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 5 por derivación y 20 por accidente; de los cuales 3 por arma blanca, 3 por accidente de tránsito, 5 por agresión, 2 mordedura de perro y 7 por otro motivo.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 289 personas y 18 fueron hospitalizadas por neumonía grave, infección urinaria, abdomen agudo, asma, y epoc. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron 81 por infección respiratoria aguda, 118 gastroenteritis y 18 neumonías. También se registraron enfermedad tipo influenza, hipertensión arterial y picadura de alacrán.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 24 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: diabetes mellitus, cetoacidosis diabética, absceso cutáneo y cefalea.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 34 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

SAMEC

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 278 atenciones prehospitalarias y recibió 1378 llamadas entre las 7 horas del viernes 4 y las 7 del lunes 7 de septiembre.

Además, se realizó un vuelo sanitario de Salta a Buenos Aires con un paciente de 41 años.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.