Detuvieron por una causa de abuso sexual al abuelo de Guadalupe Lucero

La investigación por la desaparición de Guadalupe Lucero volvió a quedar atravesada por una novedad judicial. Roque Lucero, abuelo paterno de la nena que fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en San Luis, fue detenido ayer en el marco de una nueva causa por un presunto abuso sexual a una menor de edad.

El hecho fue denunciado en 2025 y, según informaron fuentes judiciales a El Chorrillero, hoy Lucero será trasladado a una audiencia de formulación de cargos.

La detención corresponde a una investigación distinta a la que ya lo tuvo como imputado en abril de este año. Por el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias del nuevo caso, la edad de la víctima ni la calificación legal que impulsará la Fiscalía.