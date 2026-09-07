Se conocieron las fechas en las que los alumnos no tendrán clases

El viernes 11 de septiembre por ser el Día del Maestro no habrá clases en todos los niveles. Los actos alusivos a la fecha se realizarán el jueves 10, bajo la modalidad Forma 2.

El lunes 14 y el martes 15 de septiembre no habrá clases por las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro.

El miércoles 16 de septiembre habrá una modificación en la actividad educativa, aunque no será para toda la provincia. Ese día tendrán asueto las escuelas ubicadas a más de 50 kilómetros de la Capital, de acuerdo con lo establecido por la Resolución Ministerial N.º 739/71. Por lo tanto, la medida alcanza únicamente a los establecimientos que cumplen con ese requisito territorial. En las escuelas de la Capital y en aquellas que no estén comprendidas dentro de la disposición, la actividad continuará con normalidad.

El lunes 21 de septiembre, por el Día Nacional del Estudiante, será una jornada sin clases en todos los niveles educativos.