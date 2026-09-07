Hogar de Noche: Más de 7.000 plazas ocupadas y 1.386 personas asistidas

Ayer domingo finalizó la temporada 2026 del Hogar de Noche, ubicado en calle 20 de Febrero 231, luego de 124 noches de funcionamiento ininterrumpido. Durante este período, el dispositivo destinado a personas en situación de calle asistió a 1.386 personas y registró 7.104 plazas ocupadas, garantizando un espacio de resguardo, alimentación y acompañamiento durante los meses de mayor vulnerabilidad frente a las bajas temperaturas.

La iniciativa fue coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Mario Mimessi, en articulación con la Municipalidad de Salta y los ministerios de Salud Pública y Seguridad y Justicia. El trabajo conjunto permitió sostener el funcionamiento diario del dispositivo y brindar una respuesta integral a las personas que atravesaron situaciones de vulnerabilidad durante el invierno.

El Hogar contó con una capacidad instalada de 75 plazas y funcionó todos los días, con equipos destinados a la atención social, acompañamiento, seguridad y asistencia sanitaria. En los días más fríos y de mayor demanda, se habilitó el anexo ubicado en el CIC de Constitución, pudiendo alojar a todas las personas que solicitaron contención ante las bajas temperaturas.

En materia de salud, durante la temporada se realizaron controles sistemáticos de signos vitales y evaluaciones antropométricas a las personas alojadas. El equipo sanitario efectuó 1.386 controles de frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca, además de 1.394 controles de presión arterial y 945 controles de temperatura corporal. También se realizaron 590 controles de talla, peso y perímetro de cintura.

Entre las intervenciones de enfermería se contabilizaron 874 curaciones, mientras que se administraron 1.425 dosis de medicación por vía oral y 766 aplicaciones por vía intramuscular. Asimismo, se aplicaron 450 vacunas, entre antigripales y dosis correspondientes a los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación.

Otro de los ejes fue la prevención y vigilancia epidemiológica. Debido a las condiciones de vulnerabilidad de la población asistida, se desarrolló una búsqueda activa de personas con síntomas respiratorios. Se detectaron 60 sintomáticos respiratorios, se realizaron 26 estudios de laboratorio mediante baciloscopias, todos con resultado negativo, y se efectuaron 36 radiografías de tórax.

La atención sanitaria se sostuvo mediante la articulación con el Centro de Salud N.º 63, que permitió gestionar interconsultas y derivaciones a distintas especialidades, entre ellas odontología, oftalmología, dermatología, cardiología, nutrición y laboratorio. También se mantuvo una vinculación directa con el Hospital Señor del Milagro para la realización de estudios complementarios.

El balance de la temporada también refleja que el Hogar de Noche fue más que un espacio de alojamiento. El trabajo de los equipos permitió acompañar distintas situaciones sociales y de salud, orientar a las personas alojadas, lograr revinculaciones y articular respuestas con otros organismos de acuerdo con las necesidades detectadas en cada caso.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se destacó el compromiso de cada uno de los trabajadores que participaron de esta política pública y que, durante toda la temporada, sostuvieron una tarea que combinó asistencia, prevención, escucha y acompañamiento. Con el cierre de esta temporada, concluye el funcionamiento invernal del dispositivo, mientras continúan vigentes las distintas herramientas de asistencia y acompañamiento social implementadas por la Provincia y el Municipio para atender situaciones de vulnerabilidad.