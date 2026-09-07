Alerta amarilla por fuertes vientos y viento Zonda en distintos sectores de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes un alerta amarillo por viento para la Cordillera de los Andes y las punas de Cafayate, San Carlos, Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

Según el organismo, el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.

Asimismo, se emitió un alerta amarillo por viento Zonda para los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

En estos sectores, el área puede ser afectada por viento Zonda, con velocidades de entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

El SMN señala que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones muy secas.

El alerta tiene una vigencia de 12 horas, hasta las 0 horas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas a través de los canales oficiales.