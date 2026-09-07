Denuncian que una petrolera sancionada por operar en Malvinas fue beneficiada por el RIGI

El diputado Maximiliano Ferraro denunció este fin de semana que Harbour Energy, una empresa británica inhabilitada por actividades en las Islas Malvinas, forma parte de un proyecto energético en la Patagonia que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según el planteo del presidente de la Coalición Cívica, esta firma extranjera posee el 15% de las acciones de Southern Energy. El Gobierno aprobó esta iniciativa particular por medio de la Resolución 559/2025 para la producción y exportación de gas natural desde la provincia de Río Negro.

El legislador explicó en su presentación que Harbour Energy es la misma persona jurídica que años atrás utilizaba el nombre de Premier Oil PLC. La corporación modificó su denominación oficial en el año 2021 por motivos comerciales y estratégicos.

Las autoridades argentinas aplicaron en el año 2013 una restricción estricta contra esta empresa a través de la Ley 26.659. La sanción castigó de forma directa las tareas de exploración sobre la plataforma continental nacional sin los permisos oficiales.