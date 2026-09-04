Se implementará un operativo especial de tránsito para la Novena del Milagro 2026

En el marco de la Novena del Milagro 2026, la Municipalidad de Salta diseñó un operativo de ordenamiento vehicular y peatonal para el microcentro, el cual se activará el domingo 6 y se extenderá hasta el lunes 14 de septiembre.

El objetivo central de estas medidas es resguardar la integridad física de los miles de peregrinos y devotos que se darán cita para rezar la novena, garantizando al mismo tiempo un flujo vehicular ordenado en las zonas periféricas.

Como parte de este dispositivo, se establecieron áreas de exclusividad peatonal para facilitar la circulación de los fieles en los alrededores de la Catedral Basílica. Estas zonas restringidas al tránsito vehicular incluyen tramos claves de las calles España (entre Mitre y Deán Funes), Mitre (entre España y Caseros), y Caseros (entre Buenos Aires y Mitre). Personal municipal estará apostado en estos sectores.

En relación a la circulación vehicular, el operativo establece vías para el tránsito liviano, tales como la Av. Belgrano, Caseros (fuera de la zona peatonal), Alvarado y Güemes. Por otro lado, el ingreso de vehículos de carga y descarga estará permitido únicamente en la franja horaria de 6 a 17. Además, a partir de las 17 y hasta las 24 horas, se implementarán cortes de tránsito y filtros que podrían derivar en restricciones totales en el cuadrante comprendido por las calles Pueyrredón, Caseros, Juramento y Santiago del Estero, dependiendo de la afluencia de personas.

El mapa oficial del operativo también señala diversas áreas con prohibición estricta de estacionar para mantener despejadas las arterias de circulación y emergencia. Estas restricciones aplican, entre otras, a sectores de las calles Buenos Aires, Alvarado, Urquiza y Güemes. Es fundamental que los conductores respeten esta señalización y eviten el estacionamiento en zonas indebidas.

La Municipalidad de Salta solicita encarecidamente a los vecinos y visitantes transitar con precaución y respetar estrictamente las indicaciones del personal de Tránsito y la policía desplegados en la zona.