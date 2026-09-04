Se inauguró un nuevo espacio que homenajea a los peregrinos

Quedó oficialmente inaugurado el Parque Lineal del Peregrino, un nuevo espacio de la ciudad que forma parte del proyecto Caminos del Milagro y que busca poner en valor la historia, la fe y la tradición de miles de peregrinos que cada año llegan a Salta para participar de la celebración del Señor y la Virgen del Milagro.

El paseo está ubicado sobre avenida Banchik, en diagonal a la Rotonda del Peregrino, y cuenta con seis esculturas realizadas por la artista salteña Viviana Ovalle, que rinden homenaje a los peregrinos que recorren largas distancias desde distintos puntos de la provincia para llegar a nuestra ciudad.

El proyecto contempla un total de diez esculturas. Las cuatro restantes serán incorporadas próximamente, completando este nuevo espacio de homenaje.

El Parque Lineal del Peregrino se suma así a las propuestas de Caminos del Milagro, una iniciativa que busca que tanto salteños como turistas puedan acercarse a la historia y el significado de esta celebración durante todo el año, recorriendo distintos espacios vinculados al Milagro Salteño.

De esta manera, la ciudad continúa poniendo en valor su patrimonio y generando nuevos espacios que permitan conocer, sentir y vivir el Milagro más allá de septiembre.