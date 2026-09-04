El Hogar de Noche será un punto clave para los operativos de la festividad del Milagro

Tras finalizar este 5 de septiembre el Operativo Social del Hogar de Noche —dispositivo que registró más de 7 mil asistencias a personas en situación de vulnerabilidad durante los meses más fríos—, la Municipalidad de Salta utilizará a partir del lunes 7 el edificio ubicado en calle 20 de Febrero 231 como punto de apoyo logístico.

El espacio será destinado a los operativos desplegados en el marco del Milagro 2026.

El predio se utilizará para la contención y el descanso de las cuadrillas de trabajadores municipales y del personal de los distintos organismos de emergencia, que participarán de las tareas de seguridad, limpieza y asistencia al peregrino.

Al respecto, el subsecretario de Inclusión Social, Pablo Linares, valoró el trabajo articulado entre el municipio y la provincia durante los cuatro meses de funcionamiento del albergue invernal, destacando el fuerte impacto social alcanzado.

Una vez concluidas las festividades religiosas, el inmueble retomará su función comunitaria permanente como “Hogar de Paso. Desde allí se continuará brindando asistencia a personas en situación de emergencia social y a familias del interior provincial que requieran albergue temporal por tener a familiares internados en los nosocomios públicos de la capital.