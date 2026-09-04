“Vivace en los Barrios” presenta su tercer concierto en El Tribuno

La música volverá a encontrarse con la comunidad con una nueva presentación de “Vivace en los Barrios”, el ciclo impulsado por la Municipalidad junto al Ensamble Vivace, que busca acercar conciertos de música en vivo a distintos espacios de la ciudad.

En esta oportunidad, el ciclo tendrá su tercera presentación en la parroquia María Reina, ubicada en La Razón 4001, barrio El Tribuno, donde los vecinos podrán disfrutar de una nueva presentación a cargo del Ensamble Vivace. El repertorio recorrerá clásicos y grandes canciones de la música popular.

El concierto se realizará este domingo 6 de septiembre a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. Una propuesta pensada para disfrutar de la música en vivo y generar un espacio de encuentro para emocionarse y compartir.

“Vivace en los Barrios” continúa así con su recorrido por distintos puntos de la ciudad, acercando propuestas culturales y musicales a nuevos públicos.