“Vivace en los Barrios” presenta su tercer concierto en El Tribuno

El Ensamble Vivace ofrecerá una nueva presentación de música en vivo este domingo, a las 20 horas, en la parroquia María Reina, en la zona sur, con entrada libre y gratuita. La propuesta es impulsada por la Municipalidad de Salta para acercar la música a distintos puntos de la ciudad.
 
LocalesHace 17 horasPrensaPrensa
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La música volverá a encontrarse con la comunidad con una nueva presentación de “Vivace en los Barrios”, el ciclo impulsado por la Municipalidad junto al Ensamble Vivace, que busca acercar conciertos de música en vivo a distintos espacios de la ciudad.

En esta oportunidad, el ciclo tendrá su tercera presentación en la parroquia María Reina, ubicada en La Razón 4001, barrio El Tribuno, donde los vecinos podrán disfrutar de una nueva presentación a cargo del Ensamble Vivace. El repertorio recorrerá clásicos y grandes canciones de la música popular.

El concierto se realizará este domingo 6 de septiembre a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. Una propuesta pensada para disfrutar de la música en vivo y generar un espacio de encuentro para emocionarse y compartir.

“Vivace en los Barrios” continúa así con su recorrido por distintos puntos de la ciudad, acercando propuestas culturales y musicales a nuevos públicos. 

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