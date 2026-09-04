La Municipalidad continúa desarrollando en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) los cursos de Manipulación de Alimentos. El último encuentro fue en barrio Solidaridad donde una importante cantidad de vecinos se capacitaron.

El objetivo es que los vecinos aprendan todas las pautas para la elaboración y manipulación de los alimentos. Las próximas fechas serán el 17 y 18 de septiembre en Limache y Gauchito Gil.

Es de recordar que, para acceder al carnet nacional válido por 2 años, los solicitantes deberán asistir obligatoriamente a las 2 clases y rendir el examen teórico.

Al momento de la inscripción, los interesados deben presentar la documentación de fotocopia del DNI, 2 fotos carnet 4×4 y el certificado de salud completado por un profesional de la salud pública o privada.

El formulario podrá ser descargado ingresando al link: https://municipalidadsalta.gob.ar/wp-content/uploads/2023/02/CERTIFICADO-DE-SALUD-UNICO.pdf

Las fechas y lugares son:

– 17 y 18 de septiembre – 09:00 horas: CIC Limache.

– 17 y 18 de septiembre – 16:00 horas: CIC Gauchito Gil.

– 21 y 22 de septiembre – 09:00 horas: CIC Bicentenario.

– 21 y 22 de septiembre – 16:00 horas: CIC Asunción.

– 28 y 29 de septiembre – 09:00 horas: CIC Constitución.

– 28 y 29 de septiembre – 16:00 horas: CIC Unión.