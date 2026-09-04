La Municipalidad intervino para sofocar un incendio de gran magnitud en la zona de Aunor

Ayer, durante la tarde, la Municipalidad trabajó para sofocar un incendio forestal, de gran magnitud, en la zona de Aunor.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, junto a organismos provinciales como Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios, trabajó arduamente por 6 horas, para solucionar los inconvenientes.

Arribado al lugar, se constató un incendio de gran magnitud de vegetación combustible de tipo mediano y grueso, compuesto principalmente por pastizales, arbustos y árboles.

Para las tareas de extinción se procedió al despliegue de protección liviana, complementando las labores mediante el empleo de mochila y herramientas forestales.

Se destaca que no se registraron daños a bienes ni personas afectadas durante el gran operativo.

Teniendo en cuenta que el riesgo de incendios forestales puede aumentar en esta época, el municipio recomienda seguir las siguientes indicaciones para prevenir incidentes:

No hacer fuego fuera de los lugares habilitados. Está prohibido por ley.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Son peligrosos porque pueden iniciar incendios.

No arrojar residuos. Las latas y los vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

Si hay mucho viento, no encender fuego aunque esté en un sitio autorizado.

Consultar el índice meteorológico de peligrosidad de incendio, difundido por las autoridades.

Se recuerda que ante cualquier situación se debe llamar al 911 o al 105, quien tiene personal de guardia las 24 horas.