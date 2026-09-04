Patricia Bullrich: "Una cosa es Thatcher economista y otra cosa es Thatcher al frente de la guerra"

El dirigente que definió a Margaret Thatcher como una “estadista brillante” y la ubicó entre sus referentes políticos junto a Ronald Reagan y Winston Churchill salió este jueves a confrontar al Reino Unido por las Islas Malvinas. La aparente contradicción estuvo en el centro del debate político luego de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional un paquete de medidas para frenar la explotación petrolera británica en el archipiélago.

La senadora nacional Patricia Bullrich recogió el guante esta mañana y respondió las críticas de la oposición sobre la cuestión.

“Una cosa es Thatcher economista, otra cosa es Thatcher aprovechando ese momento y poniéndose al frente de la guerra”, separó a Bullrich en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre. Así distinguió entre la gestión económica de la ex primera ministra —a la que atribuyó la transformación del Reino Unido en “la capital financiera del mundo”— y su rol en el conflicto de 1982.

Ante la pregunta de Feinmann sobre cómo convive esa admiración con el reclamo soberano, Bullrich optó por un argumento similar al del vocero y desplegó la distinción en detalle: “La mirada hacia Thatcher es una mirada respecto al cambio económico que Thatcher produjo en Inglaterra, que todos los ingleses lo reconocen. De un cambio de una sociedad llena de paros, con problemas, con una industria acabada, a una sociedad moderna, la capital financiera del mundo. Ese cambio que hizo Thatcher en la economía mejoró la vida de todos los ingleses. Entonces, una cosa es Thatcher economista, otra cosa es Thatcher aprovechando ese momento y poniéndose al frente de la guerra. En eso Thatcher era parte de una estrategia política de Thatcher, la invasión a las Malvinas o el contestar lo que fue la invasión a las Malvinas que realizó Galtieri.”

Sobre el dictador argentino, Bullrich fue terminante: “Galtieri es un personaje nefasto, alguien que le hizo muy mal a la Argentina, que terminó robando la esperanza de todos los argentinos.” Aunque, paradójicamente, le reconoció un efecto histórico involuntario: al hundir su gobierno en la derrota militar, contribuyó a precipitar el retorno de la democracia.