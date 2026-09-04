Pablo Quirno reveló que la Argentina tiene el respaldo de Chile

Tras el anuncio del presidente Milei sobre las sanciones a empresas que exploten recursos en las Malvinas, el canciller Pablo Quirno reveló este viernes que el Gobierno cuenta con el respaldo de Chile en el reclamo de soberanía sobre las Islas. Además, advirtió que las compañías que operen en la región sin autorización tendrán que elegir entre esa actividad o su participación en proyectos estratégicos del país, como Vaca Muerta.

El funcionario lo confirmó en conversación con radio Mitre, donde se refirió al anuncio del presidente Milei como "histórico que pone a la Argentina, dadas sus circunstancias actuales, en la mejor posición posible para defender" el territorio de las Islas. En ese sentido, destacó que es importante contar con "instrumentos legales, diplomáticos y económicos para poder defender nuestros derechos".

El canciller también habló de "una causa nacional que está en el centro del corazón" de la población argentina y que el recorrido de la gestión libertaria permite hoy estar "en condiciones de tener los instrumentos para iniciar la construcción de la base naval integrada en Tierra del Fuego", a la que consideró como un bastión estratégico en este contexto y que negó su entrega a los EEUU al sostener que el avance de esa base responde a decisiones del interés del Gobierno.

En otro orden, habló del apoyo de Chile sobre el reclamo al sostener que "parte de lo que es este proceso es justamente hablar con nuestros países hermanos para que entiendan la gravedad de la situación: "Ayer la discusión entre el presidente Milei con Kast resultó justamente en que Chile también va apoyar a la Argentina en caso que quieran utilizarlos a ellos como apoyo logístico para las Malvinas".





Más avanzada la entrevista, se refirió a las compañías que operen en las Islas: "Las empresas que operen en Malvinas van a tener que decidir si operan allí, en una zona disputada con una legalidad incierta, o vienen a la Argentina a hacer sus negocios porque tenemos reglas claras, previsibilidad y un enorme potencial en diferentes sectores".