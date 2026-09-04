El Gobierno oficializó el aumento del presupuesto en defensa y las sanciones a empresas

Tras una cadena nacional en la que ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el presidente Javier Milei puso en marcha un paquete de medidas mediante la publicación de dos decretos clave en el Boletín Oficial: el aumento en el presupuesto en defensa y las sanciones a empresas por la explotación de recursos.
La iniciativa busca frenar el avance de proyectos petroleros en la Cuenca Malvina Norte, como la iniciativa Sea Lion, y consolidar la presencia nacional en el Atlántico Sur.
Tal como lo adelantó el jefe de Estado en cadena nacional, a través del DNU 867/2026, el Poder Ejecutivo modificó el presupuesto para reasignar partidas destinadas al Ministerio de Defensa.
Esta medida apunta a dotar de recursos inmediatos a las Fuerzas Armadas para garantizar tareas de control y servicios esenciales en el territorio y la plataforma continental argentina, en el marco de una estrategia estratégica a largo plazo.
“De no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”, advirtieron sobre la decisión de reforzar las políticas de defensa.
En esa misma línea, Milei puntualizó que "el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, remarcó.