El centro de salud de Villa Esmeralda suspenderá la atención hoy por fumigación

Hoy se realizará una fumigación general en el Centro de Salud N° 38 de Villa Esmeralda, ubicado en avenida Mario Banchik esquina Villarreal. Por tal motivo, la atención al público permanecerá suspendida entre las 14 y las 22 horas.

Periódicamente, los establecimientos de salud son sometidos a tareas de fumigación y desinfección, con el objetivo de garantizar adecuadas condiciones de higiene y salubridad tanto para las personas que concurren a consulta como para los trabajadores.

Desde la Dirección del Primer Nivel de Atención del hospital Papa Francisco informaron que, durante el horario en que el establecimiento permanezca cerrado, quienes necesiten atención sanitaria podrán concurrir a los centros de salud de barrio Intersindical y de la delegación de San Luis.

Finalizadas las tareas, el Centro de Salud N° 38 retomará su atención habitual.