Operativo de identificación en el CIC de barrio Limache y el SUM de barrio Sanidad

Costos y medios de pago

Desde principios de marzo, los valores de los trámites de identificación registraron una actualización dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Los nuevos montos son los siguientes: el trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Asimismo, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, están registrando demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte el tiempo estimado es de 15 días hábiles.

Por este motivo, se recomienda a las personas que necesiten tramitar alguno de estos documentos que tengan en cuenta los tiempos de demora, debido a que se han registrado numerosos reclamos relacionados con la entrega de algunos ejemplares.